Путин сообщил, когда начнутся поставки по «Северному потоку-2»

Президент России Владимир Путин 29 декабря на совещании по вопросам отопительного сезона заявил, что РФ будет готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если она примет решение о запуске «Северного потока-2».

Глава «Газпрома» доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток-2»

По его словам, на данный момент все зависит от потребителей в Европе. Глава государства отметил, что как только будет принято соответствующее решение, в Европу сразу начнут поступать большие объемы российского газа.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Северный Поток-2Владимир ПутинРоссия
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