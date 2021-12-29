Путин сообщил, когда начнутся поставки по «Северному потоку-2»

По его словам, на данный момент все зависит от потребителей в Европе. Глава государства отметил, что как только будет принято соответствующее решение, в Европу сразу начнут поступать большие объемы российского газа.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.

