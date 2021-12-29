Путин сообщил, когда начнутся поставки по «Северному потоку-2»
Президент России Владимир Путин 29 декабря на совещании по вопросам отопительного сезона заявил, что РФ будет готова незамедлительно начать поставки газа в Европу, если она примет решение о запуске «Северного потока-2».
По его словам, на данный момент все зависит от потребителей в Европе. Глава государства отметил, что как только будет принято соответствующее решение, в Европу сразу начнут поступать большие объемы российского газа.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.
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