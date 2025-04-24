«Вместо бизнеса - вклад»: Банки о перспективах «уродливого» рынка кредитования
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил НСН, что высокая ключевая ставка «запугивает» инвесторов на годы вперед.
В России сформировался «уродливый» рынок кредитования, так как бизнес не может позволить себе такие большие проценты, заявил НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян. Это приводит к тому, что экономика не развивается, инвесторы уходят, а люди хранят деньги на краткосрочных вкладах.
Если ключевую ставку начнут плавно снижать в конце 2025 года, «кредитный ренессанс» возможен не ранее второй половины следующего года. Такой прогноз дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, передает РБК. По его словам, низкий первоначальный взнос станет «экзотикой», а на рынке автокредитования будут одобряться меньшие суммы по сравнению с предыдущими годами, из-за чего заемщики при заключении сделок будут вносить больше собственных сбережений. Тосунян отметил, что снижение ключевой ставки не будет моментально влиять на рынок.
«Кредитная ставка не может и не должна быть двузначной. Бизнес должен давать доходность в 20-30%, чтобы погашать ставки под 13-15%. Такой бизнес найти не так просто. Вопрос не только в уровне ключевой ставки, но и во времени. Когда ставка на таком уровне держится длительное время, рынок вкладов и депозитов формируется особым способом. За год накапливается очень много оформленных вкладов, депозитов. Это такая картина уродливого рынка, когда он имеет негативную инерцию. У нас рынок кредитования стал слишком зависим от политики, такого «болтания» не должно быть в зависимости от сиюминутных политических дел», - пояснил он.
По его словам, доверие к рынку может не вернуться и за три года, даже при условии низких ставок и крепкого рубля.
«Инвесторы начнут возвращаться на рынок, когда экономика будет нормализовываться. Сейчас рисковать никто не хочет. Для развития рынка нужны инвесторы, которые верят в долгосрочные инвестиции – хотя бы на три-пять лет. А им нужна уверенность, что за этот период не будет такой дикой волатильности с процентными ставками и по самому курсу национальной валюты. Это доверие к рынку приходит не за один день, не за один и не за три года. Даже если будут низкие ставки и крепкий рубль, это не вернет инвесторов сразу. Доверия нет», - добавил собеседник НСН.
Аналитики описали сценарии «мягкой посадки» и «шока» в экономике России. При «мягкой посадке» Россию ждет управляемое торможение экономики и снижение инфляции до 6,5–7% по итогам года, прогнозируют в «Эксперт РА», в таком случае ключевая ставка снизится до 18–19% к декабрю. Сценарий с дополнительными шоками подразумевает околонулевой рост в экономике, передает «Радиоточка НСН».
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