Путин: Рынок нужно подготовить к переходу на расчеты в нацвалютах

Стратегической задачей с точки зрения экономической безопасности России президент назвал отказ от ненадежных валютных юрисдикций, передает РИА Новости. По его словам, это важно для сохранения и наращивания объемов внешней торговли, налаживания устойчивых связей с «предсказуемыми партнерами».

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин ранее заявил, что российский рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты. По его словам, в этой связи расчёты в рублях возможны только с заинтересованными странами.



