Путин: Рынок нужно подготовить к переходу на расчеты в нацвалютах
Президент Владимир Путин заявил о необходимости подготовить российский валютный рынок к значительному росту доли расчетов в национальных валютах.
Долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли предполагается «кардинально повысить». Для этого, как заявил Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе, уже делаются важные шаги.
Стратегической задачей с точки зрения экономической безопасности России президент назвал отказ от ненадежных валютных юрисдикций, передает РИА Новости. По его словам, это важно для сохранения и наращивания объемов внешней торговли, налаживания устойчивых связей с «предсказуемыми партнерами».
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин ранее заявил, что российский рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты. По его словам, в этой связи расчёты в рублях возможны только с заинтересованными странами.
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