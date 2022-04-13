Кудрин объяснил, за счёт чего будет укрепляться рубль
13 апреля 202214:12
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российский рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты, сообщает РИА Новости.
По его словам, в этой связи расчёты в рублях возможны только с заинтересованными странами.
Выступая с отчётом в Совете Федерации РФ он добавил российская валюта будет укрепляться по мере заинтересованности в ней других стран.
Ранее Кудрин заявил, что по итогам 2022 года инфляция в России может составить до 20%, сообщает RT.
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13 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru