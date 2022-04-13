Кудрин объяснил, за счёт чего будет укрепляться рубль

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российский рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты, сообщает РИА Новости.

Кудрин развеял слухи о своем отъезде из России

По его словам, в этой связи расчёты в рублях возможны только с заинтересованными странами.

Выступая с отчётом в Совете Федерации РФ он добавил российская валюта будет укрепляться по мере заинтересованности в ней других стран.

Ранее Кудрин заявил, что по итогам 2022 года инфляция в России может составить до 20%, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Счетная ПалатаАлексей КудринВалютаРубль
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