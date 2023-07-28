Путин: Россия выделит африканским странам около $90 млн
Россия выделит странам Африки около $90 млн на развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите «Россия-Африка».
Как отметил российский лидер, Москва принимает участие в усилиях по «облегчению долгового бремени» африканских стран.
«Общая сумма списанной задолженности составляет 23 млрд долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 млн», — цитирует президента «Интерфакс».
Ранее Путин заявил, что Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие месяцы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru