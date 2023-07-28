Путин: Россия направила в Африку десять миллионов тонн зерна
Россия за полгода отправила в Африку 10 миллионов тонн зерна, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что Россия активно наращивает поставки сельхозпродукции в страны Африки и готова предоставлять континенту торговые преференции.
Также Путин заявил, что Москва намерена участвовать в предотвращении конфликтов в странах Африки. Путин отметил, что Россия вносит вклад в урегулирование текущих кризисов на континенте. Также Москва борется с появлением новых очагов напряженности, помогает решать вопросы продовольственной и экологической безопасности, подчеркнул глава государства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru