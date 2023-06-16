«Меняется только логотип»: Путин про уход западных компаний из России

«Под многими иностранными брендами давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары с зарубежными логотипами, так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекращается. Только логотип меняется. Прибыль останется у нас в стране», - отметил российский лидер.

По его словам, у всех западных компаний, покинувших Россию, был выбор.

«Вы знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка. Даже наоборот! Мы предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих Российских партнерах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партеров было право выбора», - подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает RT.

