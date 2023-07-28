Антонов: саммит Россия - Африка вызывает у США «серьезное раздражение»

По его словам, Вашингтон предпринял усилия, для того чтобы как можно меньше африканцев приехало в РФ. «Однако саммит стартовал, идет успешно, и это, не скрою, вызывает серьезное раздражение в Вашингтоне», — заявил дипломат.

Антонов указал, что пообщался с коллегами из африканского дипломатического корпуса, которые очень позитивно оценивают усилия, которые предприняла Москва, чтобы встретить уважаемых гостей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад угрожал африканским странам отказом в помощи за сотрудничество с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

