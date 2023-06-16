Путин: ВВП в апреле вырос на 3,3%, стратегия сработала
Стратегия, выбранная во втором квартале 2022 года, сработала, ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении в апреле этого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, макроэкономические тенденции набирают силу. Путин отметил, что виден рост в промышленности и в розничной торговле, хотя год назад настроения в предпринимательских кругах были настороженные. Президент указал, что было важно дать бизнесу точку опоры.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что от санкций, прежде всего, страдают европейцы. Он отметил, что западные аналитики улучшают прогнозы по экономике России: так, ожидается, что ВВП страны в 2023 году прибавит до 2,0%, сообщает «Радиоточка НСН».
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