Путин: российские экспортёры переключаются на другие рынки

Страны, отказавшиеся от поставок из России, теперь вынуждены переплачивать за многие товары, включая нефть и газ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, в то же время сейчас под давлением остаются сектора российской экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны.

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Глава государства отметил, что российские экспортеры уже переключаются на другие рынки.

«Но это небыстрый процесс - нужно время на перестраивание логистических цепочек», - добавил Путин.

Ранее Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии новых регионов в состав России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:НефтьРоссийский ГазЭкспортВладимир Путин
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