Путин: российские экспортёры переключаются на другие рынки
Страны, отказавшиеся от поставок из России, теперь вынуждены переплачивать за многие товары, включая нефть и газ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, в то же время сейчас под давлением остаются сектора российской экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны.
Глава государства отметил, что российские экспортеры уже переключаются на другие рынки.
«Но это небыстрый процесс - нужно время на перестраивание логистических цепочек», - добавил Путин.
Ранее Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии новых регионов в состав России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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