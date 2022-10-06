Путин: российские экспортёры переключаются на другие рынки

Страны, отказавшиеся от поставок из России, теперь вынуждены переплачивать за многие товары, включая нефть и газ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, в то же время сейчас под давлением остаются сектора российской экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны.