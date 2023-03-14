Путин: регионы получат 250 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов

На совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов он напомнил, что это решение было принято ещё в декабре 2022 года на совете по национальным проектам.

«Из этих средств 100 миллиардов целевым образом пойдут на проекты именно в городах Дальнего Востока», - подчеркнул глава государства.

Ранее генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань заявила, что объём китайских инвестиций на российском Дальнем Востоке в 2022 году составил более 13 млрд долларов, сообщает НСН.