Путин: регионы получат 250 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в текущем году регионам выделят 250 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает РИА Новости.

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На совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов он напомнил, что это решение было принято ещё в декабре 2022 года на совете по национальным проектам.

«Из этих средств 100 миллиардов целевым образом пойдут на проекты именно в городах Дальнего Востока», - подчеркнул глава государства.

Ранее генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань заявила, что объём китайских инвестиций на российском Дальнем Востоке в 2022 году составил более 13 млрд долларов, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дальний ВостокРегионыБюджетРоссияВладимир Путин
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