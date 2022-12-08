Кабмин продлил дальневосточную ипотеку до конца 2030 года
Правительство РФ приняло решение продлить до конца 2030 года программу дальневосточной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Он отметил, что за три года действия программы было выдано свыше 55 тысяч кредитов на приобретение жилья по льготной ставке 2%, а летом 2022 года она была расширена.
«Ранее такая ипотека была доступна только молодым семьям, участникам «Дальневосточного гектара» и региональных программ трудовой мобильности. Теперь ей могут воспользоваться медицинские работники и педагоги... если они не менее пяти лет заняты по специальности в организации любого из субъектов округа», - указал Мишустин.
Глава кабмина добавил, что на реализацию программы в ближайшие три года предусмотрено порядка 70 млрд рублей, из них 20 млрд – на 2023 год.
Ранее Санкт-Петербург вошёл в первую пятерку регионов, жители которых сильнее всего пострадают после отмены льготной ипотеки с 2023 года, сообщают «Невские новости».
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