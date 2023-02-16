Инвестиции Китая на Дальнем Востоке составили свыше 13 млрд долларов

По мнению дипломата, столь высокие показатели демонстрируют уровень сотрудничества и доверия между двумя государствами. Пяо Янфань указала на успешную реализацию крупных инвестиционных проектов, рост торговли сельскохозпродукцией и значительное увеличение грузоперевозок через погранпереходы Суйфэньхэ и Хуньчунь.

Зампред правительства Приморья Николай Стецко добавил, что в 2022 году товарооборот между Приморьем и Китаем вырос на 43% по сравнению с 2021 годом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай работают над упрочением двустороннего стратегического партнерства. Об этом сообщило агентство НСН.

