Инвестиции Китая на Дальнем Востоке составили свыше 13 млрд долларов
Объем китайских инвестиций на российском Дальнем Востоке составил более $13 млрд в прошлом году. Об этом заявила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань, сообщило агентство ТАСС.
По мнению дипломата, столь высокие показатели демонстрируют уровень сотрудничества и доверия между двумя государствами. Пяо Янфань указала на успешную реализацию крупных инвестиционных проектов, рост торговли сельскохозпродукцией и значительное увеличение грузоперевозок через погранпереходы Суйфэньхэ и Хуньчунь.
Зампред правительства Приморья Николай Стецко добавил, что в 2022 году товарооборот между Приморьем и Китаем вырос на 43% по сравнению с 2021 годом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай работают над упрочением двустороннего стратегического партнерства. Об этом сообщило агентство НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru