Путин: развитие и модернизация промышленности являются безусловным приоритетом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие и модернизация промышленности в стране являются «безусловным приоритетом», сообщает РИА Новости.
В обращении к участникам и гостям ХI Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023» он указал, что в этой связи в России и дальше вестись работа, направленная "на внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов».
Российский лидер отметил, что власти вместе с бизнесом, регионами, наукой будут «обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров», в том числе в системообразующих отраслях: «машиностроение, судостроение, авиастроение, приборостроение, робототехника и электроника».
Ранее Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru