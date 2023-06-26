Путин: развитие и модернизация промышленности являются безусловным приоритетом

В обращении к участникам и гостям ХI Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023» он указал, что в этой связи в России и дальше вестись работа, направленная "на внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов».

Российский лидер отметил, что власти вместе с бизнесом, регионами, наукой будут «обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров», в том числе в системообразующих отраслях: «машиностроение, судостроение, авиастроение, приборостроение, робототехника и электроника».

Ранее Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

