Карен Шахназаров поддержал идею создания евразийского «Оскара»

Гендиректор «Мосфильма», народный артист РФ, режиссер Карен Шахназаров поддержал идею по учреждению Открытой евразийской кинопремии и созданию Евразийской академии кинематографических искусств.

«Нужно с чего-то начинать. Но насколько она сможет конкурировать с американской премией "Оскар" — это другой вопрос. К сожалению, наше кино, за исключением YouTube, пока нигде не показывают», - заметил он в интервью ТАСС.

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По словам Шахназарова, популярность главной кинопремии основана на том, что американское кино смотрят по всему миру. Российский режиссер подчеркнул, что картины, которые участвуют в ней, становятся известными и интересными для публики. Однако он заметил, что «Оскар» является внутренней нацпремией США.

В 2022 году российский режиссер Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию. По его словам, открытие такой киноакадемии поддержали бы в Иране, Китае и в странах Организации Договора о коллективной безопасности, в которую, кроме РФ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее Никита Михалков на вручении «Золотой маски» вспомнил, как он 30 лет назад получил «Оскар», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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