Карен Шахназаров поддержал идею создания евразийского «Оскара»

По словам Шахназарова, популярность главной кинопремии основана на том, что американское кино смотрят по всему миру. Российский режиссер подчеркнул, что картины, которые участвуют в ней, становятся известными и интересными для публики. Однако он заметил, что «Оскар» является внутренней нацпремией США.

В 2022 году российский режиссер Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию. По его словам, открытие такой киноакадемии поддержали бы в Иране, Китае и в странах Организации Договора о коллективной безопасности, в которую, кроме РФ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее Никита Михалков на вручении «Золотой маски» вспомнил, как он 30 лет назад получил «Оскар», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».