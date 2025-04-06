В РФПИ протесты в США назвали попыткой устроить цветную революцию

В США протестные акции «Hands Off» («Руки прочь») могут являться попыткой организовать цветную революцию. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«…не использует ли глубинное государство схему цветных революций за рубежом, чтобы попытаться сделать такую же дома?» - подчеркнул он.

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Накануне в США начались масштабные акции протеста против Дональда Трампа. Американцы вышли на улицы из-за недовольства реформами в миграционной и соцполитике, а также массовыми увольнениями в федеральных органах, сокращением финансирования здравоохранения и новыми торговыми пошлинами.

Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин пообещал в ближайшие 30 дней инициировать импичмент Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеволюцияПолитикаДональд ТрампМитингиСША

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