В РФПИ протесты в США назвали попыткой устроить цветную революцию
В США протестные акции «Hands Off» («Руки прочь») могут являться попыткой организовать цветную революцию. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«…не использует ли глубинное государство схему цветных революций за рубежом, чтобы попытаться сделать такую же дома?» - подчеркнул он.
Накануне в США начались масштабные акции протеста против Дональда Трампа. Американцы вышли на улицы из-за недовольства реформами в миграционной и соцполитике, а также массовыми увольнениями в федеральных органах, сокращением финансирования здравоохранения и новыми торговыми пошлинами.
Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин пообещал в ближайшие 30 дней инициировать импичмент Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru