Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза»

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций ... "Банк Интеза"», — указано в документе.

В августе банковская группа Intesa Sanpaolo закрыла представительство в РФ. При этом российская «дочка» компании продолжила работу штатно.

Ранее Путин подписал указ о повышении в 1,055 раза зарплат лиц, замещающих государственные должности, напоминает RT.

