Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза»
Президент Владимир Путин разрешил сделки со 100% акций банка «Интеза» — российской дочерней компании итальянской Intesa Sanpaolo. Распоряжение главы государства размещено на официальном портале правовой информации.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций ... "Банк Интеза"», — указано в документе.
В августе банковская группа Intesa Sanpaolo закрыла представительство в РФ. При этом российская «дочка» компании продолжила работу штатно.
Ранее Путин подписал указ о повышении в 1,055 раза зарплат лиц, замещающих государственные должности, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru