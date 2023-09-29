Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза»

Президент Владимир Путин разрешил сделки со 100% акций банка «Интеза» — российской дочерней компании итальянской Intesa Sanpaolo. Распоряжение главы государства размещено на официальном портале правовой информации.

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«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций ... "Банк Интеза"», — указано в документе.

В августе банковская группа Intesa Sanpaolo закрыла представительство в РФ. При этом российская «дочка» компании продолжила работу штатно.

Ранее Путин подписал указ о повышении в 1,055 раза зарплат лиц, замещающих государственные должности, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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