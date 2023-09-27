Путин утвердил звание «генерал внутренней службы РФ»
27 сентября 202318:14
Президент РФ Владимир Путин утвердил звание «генерал внутренней службы РФ», соответствующий указ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Документ вносит изменения в перечень специальных званий, присваиваемых высшему начальствующему составу в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы и в органах принудительного исполнения РФ.
В указе президента говорится, что звание «генерал внутренней службы РФ» будет присваиваться директорам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru