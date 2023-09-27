Путин утвердил звание «генерал внутренней службы РФ»

Президент РФ Владимир Путин утвердил звание «генерал внутренней службы РФ», соответствующий указ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Путин присвоил командующему группировки «Центр» звание генерал-полковника

Документ вносит изменения в перечень специальных званий, присваиваемых высшему начальствующему составу в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы и в органах принудительного исполнения РФ.

В указе президента говорится, что звание «генерал внутренней службы РФ» будет присваиваться директорам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ФСИНФССП РФУказыВладимир Путин

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