Путин разрешил Росбанку выкупить акции французской Societe Generale
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее Росбанку приобрести акции французской Societe Generale в публичных компаниях РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.
Речь идет о приобретении акций ВТБ, Россетей, Русгидро, «Интер РАО», «Алросы», «Газпрома» и «Сургутнефтегаза».
Также распоряжением разрешается выкуп долей французской компании в «Роснефти», «Лукойле», «Северстали», «Норникеле» и других крупных российских предприятиях.
Путин 22 декабря передал акции компании «Рольф» во временное управление Росимущества. В июле во временное управление Росимущества перешла доля иностранцев в пивоваренной компании «Балтика», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru