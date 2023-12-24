Путин разрешил Росбанку выкупить акции французской Societe Generale

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее Росбанку приобрести акции французской Societe Generale в публичных компаниях РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Речь идет о приобретении акций ВТБ, Россетей, Русгидро, «Интер РАО», «Алросы», «Газпрома» и «Сургутнефтегаза».

Также распоряжением разрешается выкуп долей французской компании в «Роснефти», «Лукойле», «Северстали», «Норникеле» и других крупных российских предприятиях.

Путин 22 декабря передал акции компании «Рольф» во временное управление Росимущества. В июле во временное управление Росимущества перешла доля иностранцев в пивоваренной компании «Балтика», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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