СМИ: Mercedes-Benz обеспечил возможность выкупа активов при снятии санкций

По данным немецкого издания, автопроизводитель согласовал соответствующий опцион при продаже своих российских активов компании «Автодом».

В Handelsblatt также ссылаются на реестр российских компаний, согласно которому по состоянию на 18 апреля «Автодому» принадлежат 100% акций «Мерседес-Бенц Капитал Рус» и «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». При этом в российской компании утверждают, что сделка ещё не завершена.

Отмечается, что пункт о выкупе является популярным у западных автопроизводителей условием в случае ухода из России. Так, шестилетние опционы были предусмотрены при продаже российских активов Nissan? сообщает RT.

