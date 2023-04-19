СМИ: Mercedes-Benz обеспечил возможность выкупа активов при снятии санкций
Немецкая компания Mercedes-Benz обеспечила себе возможность обратного выкупа российских активов при снятии санкций с России, пишет газета Handelsblatt.
По данным немецкого издания, автопроизводитель согласовал соответствующий опцион при продаже своих российских активов компании «Автодом».
В Handelsblatt также ссылаются на реестр российских компаний, согласно которому по состоянию на 18 апреля «Автодому» принадлежат 100% акций «Мерседес-Бенц Капитал Рус» и «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». При этом в российской компании утверждают, что сделка ещё не завершена.
Отмечается, что пункт о выкупе является популярным у западных автопроизводителей условием в случае ухода из России. Так, шестилетние опционы были предусмотрены при продаже российских активов Nissan? сообщает RT.
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