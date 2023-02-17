Путин разрешил «Газпром нефти» приобрести половину доли Shell в Салымском проекте
Президент Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее выкупить у Shell 50% доли в предприятии Salym Petroleum Development, сообщает ТАСС.
Разрешение дано дочернему предприятию «Газпром нефти» - «ГПН Ближневосточные проекты»
Для совершения сделки получение иных согласований и разрешений не потребуется, говорится в распоряжении главы государства.
Отмечается, что решение принято в связи с президентским указом о специальных мерах в топливно-энергетической и финансовой отраслях на фоне действий недружественных стран.
Нефтегазовая компания Wintershall Dea вряд ли уйдет из РФ, заявил ранее в беседе с НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- Турецкие спасатели обнаружили под завалами $2 млн
- «Уже снимается табу»: Зеленский рассказал о поставках дальнобойных ракет Украине
- Путин разрешил «Газпром нефти» приобрести половину доли Shell в Салымском проекте
- В Белом доме заявили, что не добиваются смены власти в России
- Захарова заявила, что Украина заблокировала переговоры с Россией по указке США
- СМИ: захватчик цветочного магазина в Москве требовал «зеленый коридор, чтобы вылететь»
- Шнуров выпустил клип об умении русских пить водку
- В Европарламенте призвали США к ответу за теракты на «Северных потоках»
- Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39 672
- Республиканцы начали расследовать действия Байдена по выводу военных США из Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru