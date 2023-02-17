Путин разрешил «Газпром нефти» приобрести половину доли Shell в Салымском проекте

Разрешение дано дочернему предприятию «Газпром нефти» - «ГПН Ближневосточные проекты»

Для совершения сделки получение иных согласований и разрешений не потребуется, говорится в распоряжении главы государства.

Отмечается, что решение принято в связи с президентским указом о специальных мерах в топливно-энергетической и финансовой отраслях на фоне действий недружественных стран.

Нефтегазовая компания Wintershall Dea вряд ли уйдет из РФ, заявил ранее в беседе с НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

