«Газпром» перевел совместное с Shell предприятие в российскую юрисдикцию

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник поднялась выше $3 000 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Котировки продолжили рост на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта газоперекачивающего агрегата.

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что после завершения работ и при отсутствии технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

