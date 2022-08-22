«Газпром» перевел совместное с Shell предприятие в российскую юрисдикцию

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление компании «Газпром нефть» о переводе совместного с Shell предприятия из нидерландской юрисдикции в российскую, передает РИА Новости.

Отмечается, что российская компания просила также до 2023 года приостановить право голоса партнера на собрании участников, право требования выкупа доли и распоряжения долями.

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Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник поднялась выше $3 000 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Котировки продолжили рост на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта газоперекачивающего агрегата.

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что после завершения работ и при отсутствии технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазНидерландыГазпром
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