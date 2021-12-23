Путин рассказал о росте реальных доходов россиян

По словам главы государства, по итогам года также ожидается и рост реальных располагаемых доходов.

«Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении... Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост», - подчеркнул президент.

Ранее депутат Московской областной Думы Роман Володин заявил, что достойная зарплата россиянина должна составлять 100 тысяч рублей.