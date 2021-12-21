В Мособлдуме раскрыли размер достойной зарплаты

По мнению Володина, достойная зарплата россиянина должна составлять 100 тысяч рублей. Таким мнением депутат поделился с «Радио 1».

По данным Росстата средняя зарплата в России за 2021 год выросла на 9,6% и составила 54 687 рублей. В Москве же этот показатель превысил 100 тысяч рублей. По итогам первого квартала 2021 года, средняя зарплата москвича – 104 451 рубль.

