В Мособлдуме раскрыли размер достойной зарплаты

Депутат Московской областной Думы Роман Роман Володин назвал размер достойной зарплаты в России.

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По мнению Володина, достойная зарплата россиянина должна составлять 100 тысяч рублей. Таким мнением депутат поделился с «Радио 1».

По данным Росстата средняя зарплата в России за 2021 год выросла на 9,6% и составила 54 687 рублей. В Москве же этот показатель превысил 100 тысяч рублей. По итогам первого квартала 2021 года, средняя зарплата москвича – 104 451 рубль.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Зарплата
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