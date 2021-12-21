В Мособлдуме раскрыли размер достойной зарплаты
21 декабря 202118:47
Депутат Московской областной Думы Роман Роман Володин назвал размер достойной зарплаты в России.
По мнению Володина, достойная зарплата россиянина должна составлять 100 тысяч рублей. Таким мнением депутат поделился с «Радио 1».
По данным Росстата средняя зарплата в России за 2021 год выросла на 9,6% и составила 54 687 рублей. В Москве же этот показатель превысил 100 тысяч рублей. По итогам первого квартала 2021 года, средняя зарплата москвича – 104 451 рубль.
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21 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru