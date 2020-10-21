Путин рассказал о новых острых проблемах в мировой экономике
В мировой экономике возможны новые острые проблемы. Об этом на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что процессы восстановления мировой экономики крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом, ситуация в российской экономике, как и во всем мире, непростая. Он подчеркнул, что пандемия помимо основной угрозы для здоровья людей отразится на глобальной экономике.
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