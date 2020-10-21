Путин рассказал о новых острых проблемах в мировой экономике

Он отметил, что процессы восстановления мировой экономики крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом, ситуация в российской экономике, как и во всем мире, непростая. Он подчеркнул, что пандемия помимо основной угрозы для здоровья людей отразится на глобальной экономике.

