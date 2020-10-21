Прокуроров России обязали жёстко отстаивать права предпринимателей
Генеральный прокурор России Игорь Краснов обязал прокуроров более жёстко защищать права предпринимателей в регионах.
Выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, Краснов потребовал от руководителей региональных прокуратур более чёткого знания проблем, с которыми предприниматели сталкиваются на конкретной территории. Генпрокурор заявил о необходимости постоянных встреч с представителями бизнеса, в том числе с использованием электронных каналов связи и с участием руководителей госорганов.
В пресс-службе ведомства также сообщили, что прокурорам теперь надлежит лично контролировать реализацию принятых государством мер по поддержке экономики, в том числе, ежеквартально обобщать сведения о задолженностях перед предпринимателями по выполненным госконтрактам. Для уменьшения проявлений коррупции, госорганам следует рекомендовать переход на бесконтактные технологии и электронное взаимодействие .
Также Краснов поручил жёстко реагировать на факты несоблюдения моратория на проверки предпринимателей, а в случаях незаконного возбуждения уголовных дел в сфере экономической деятельности ставить вопрос об уголовной ответственности виновных должностных лиц правоохранительных органов.
По данным Генпрокуратуры, за последние полтора года за нарушения прав бизнесменов к дисциплинарной и административной ответственности были привлечены 64 тысячи должностных лиц.
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