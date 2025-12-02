Путин назвал снижение инфляции в РФ важным достижением 2025 года

Важным достижением текущего года является снижение инфляции в России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании XVI инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», он указал, в марте инфляция «оценивалась двузначными темпами», а к концу декабря она должна быть около 6%.

«Знаю, сейчас специалисты начнут высчитывать по разным параметрам, но в целом это вот так и выглядит, как я сказал», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин подписал закон о повышении НДС до 22%. По словам главы Минфина Антона Силуанова, это может увеличить инфляцию примерно на 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
