Путин назвал снижение инфляции в РФ важным достижением 2025 года
Важным достижением текущего года является снижение инфляции в России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании XVI инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», он указал, в марте инфляция «оценивалась двузначными темпами», а к концу декабря она должна быть около 6%.
«Знаю, сейчас специалисты начнут высчитывать по разным параметрам, но в целом это вот так и выглядит, как я сказал», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин подписал закон о повышении НДС до 22%. По словам главы Минфина Антона Силуанова, это может увеличить инфляцию примерно на 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме пообещали, что долг Северного Кавказа за свет не повесят на регионы
- Путин назвал снижение инфляции в РФ важным достижением 2025 года
- Глава МИД ФРГ допустил, что Киеву придётся пойти на «болезненные уступки»
- В России признали нежелательной «Международную федерацию за права человека»
- Россиянам назвали продукты, которые лучше купить перед Новым годом
- Проигрывает из-за жадности: Почему упал спрос на отдых в Сочи
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского
- Каждый четвертый больной не получает бесплатные лекарства от ВИЧ
- Политолог Блохин заявил, что США не заставят Мадуро уйти в отставку
- Джиган, Artik&Asti и Niletto получили первый в России «Бриллиантовый диск»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru