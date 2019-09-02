Путин раскритиковал Сбербанк за позицию по долгам жителей Иркутской области

Президент России Владимир Путин подверг критике Сбербанк из-за того, что крупнейший банк страны отказал в помощи пострадавшим от паводка жителям Иркутской области. Как отметил глава государства, речь идёт о суммах, не серьёзных для банка с рекордными доходами. Сбербанк не согласился реструктуризировать их кредиты.

«Они и могут, и должны это сделать», — подчеркнул Владимир Путин.

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RT напоминает, сегодня глава государства прибыл в Приангарье. Там он оценивает ход восстановительных работ после паводков. Президент страны пообещал, что режим ЧС в регионе не будет отменён до тех пор, пока не будут решены все вопросы с восстановлением жилья.

От наводнения в Иркутской области пострадали более 45 тысяч человек. Ранее в эфире НСН старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал, почему так сложно предсказать катастрофические природные явления.

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ФОТО: МЧС РФ//РИА Новости
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