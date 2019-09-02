Путин раскритиковал Сбербанк за позицию по долгам жителей Иркутской области

Президент России Владимир Путин подверг критике Сбербанк из-за того, что крупнейший банк страны отказал в помощи пострадавшим от паводка жителям Иркутской области. Как отметил глава государства, речь идёт о суммах, не серьёзных для банка с рекордными доходами. Сбербанк не согласился реструктуризировать их кредиты.

«Они и могут, и должны это сделать», — подчеркнул Владимир Путин.