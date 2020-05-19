Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, которые работают с зараженными COVID-19 пациентами. Как пишет ТАСС, во время совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы глава государства поручи правительству, Минздраву, Минтруду, а также субъектам федерации обеспечить мониторинг начисления всех выплат.

По словам президента России, «абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно: кому, за что идут деньги».

Также Владимир Путин подчеркнул, что на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, было выделено 52 млрд рублей, в регионы уже поступило более 50 млрд рублей.

День «Х» для выплаты коронавирусных надбавок медикам

Накануне в Минздраве рассказали, что около 123 тысячи медицинских работников получили доплату за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия» заявила заместитель главы ведомства Татьяна Семёнова. А ранее председатель правительства Михаил Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая. Премьер-министр подчеркнул, что своевременная выплата медработникам - приоритет властей.

В конце прошлой недели Владимир Путин призвал разобраться с выплатами медикам, которые жаловались на формальное выполнение распоряжения главы государства.

До этого президент России поручил ввести ежемесячные доплаты на три месяца для медиков, работающих с коронавирусными больными. Врачи должны получать по 80 тысяч в месяц, средний медперсонал и врачи скорой помощи — по 50 тысяч, младший медперсонал, фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи — по 25 тысяч рублей. Однако во многих регионах медики получили значительно меньше, поскольку руководство считало отработанные часы. 16 мая кабмин утвердил отказ о расчёта доплат в привязке ко времени: теперь правительство требует платить медикам на основе самого факта работы с больными COVID-19.


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВыплатыМедикиКоронавирусВладимир Путин
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