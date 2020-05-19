Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, которые работают с зараженными COVID-19 пациентами. Как пишет ТАСС, во время совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы глава государства поручи правительству, Минздраву, Минтруду, а также субъектам федерации обеспечить мониторинг начисления всех выплат.

По словам президента России, «абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно: кому, за что идут деньги».

Также Владимир Путин подчеркнул, что на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, было выделено 52 млрд рублей, в регионы уже поступило более 50 млрд рублей.