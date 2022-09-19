Путин проведет совещание с руководством Центробанка и правительства
Президент Владимир Путин проведет совещание с руководством правительства страны и Банка России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент главным образом фокусируется на экономических вопросах, сегодня проведет совещание по экономическим вопросам», — подчеркнул представитель Кремля.
Участниками совещания станут экономический блок кабмина во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, представители администрации президента, руководство ЦБ.
На минувшей неделе Центробанк снизил ключевую ставку с 8 до 7,5% годовых, напоминает RT. Этот показатель стал минимальным с декабря 2021 года. Регулятор объяснил снижение ключевой ставки продолжающимся замедлением инфляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru