Путин заявил о необратимых изменениях в мировой политике и экономике
Необратимые изменения наметились в мировой политике и экономике, считает президент России Владимир Путин. Об этом лидер РФ рассказал в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой ... на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга», — цитирует президента ТАСС.
Путин указал, что все заявки стран на совместную работу с ШОС заслуживают благожелательного рассмотрения. Как отметил российский лидер, Москва приветствует предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса партнера организации по диалогу, а также начало процедуры получения этого статуса Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой, ОАЭ.
Российский лидер подчеркнул, что вступление Ирана в ШОС позитивно скажется на работе организации. По словам Путина, страна играет важную роль в Евразийском регионе и в мире в целом.
Кроме того, в ходе саммита президент РФ предложил рассмотреть идею о создании при ШОС ассоциации спортивных организаций.
«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», — подчеркнул Путин.
Также российский лидер отметил важность развития взаимодействия в рамках ШОС в культурно-гуманитарной сфере.
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