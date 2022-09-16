Путин заявил о необратимых изменениях в мировой политике и экономике

Путин указал, что все заявки стран на совместную работу с ШОС заслуживают благожелательного рассмотрения. Как отметил российский лидер, Москва приветствует предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса партнера организации по диалогу, а также начало процедуры получения этого статуса Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой, ОАЭ.

Российский лидер подчеркнул, что вступление Ирана в ШОС позитивно скажется на работе организации. По словам Путина, страна играет важную роль в Евразийском регионе и в мире в целом.

Кроме того, в ходе саммита президент РФ предложил рассмотреть идею о создании при ШОС ассоциации спортивных организаций.

«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер отметил важность развития взаимодействия в рамках ШОС в культурно-гуманитарной сфере.

