Путин против абстрактных обещаний поддержки экономики и граждан

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости отказаться от «абстактных» обещаний поддержки экономики и граждан в условиях эпидемии коронавируса. Эту тему глава государства поднял на совещании в онлайн режиме по банковскому кредитованию, передает ТАСС.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», - заявил Путин. Он попросил правительство и Центробанк быстрее внести соответствующие изменения в нормативную базу.

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Президент признал наличие «очевидных проблем и сложностей» с воплощением в жизнь объявленных мер поддержки. В частности, по словам Путина, граждане не могут получить кредитные каникулы, а малый и средний бизнес - льготные кредиты.

Важнейшей задачей в сложившихся условиях глава государства назвал минимизацию негативного влияния на экономику и снижение неизбежных социально-экономических потерь, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: Kremlin.ru
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