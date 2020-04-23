Путин против абстрактных обещаний поддержки экономики и граждан

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости отказаться от «абстактных» обещаний поддержки экономики и граждан в условиях эпидемии коронавируса. Эту тему глава государства поднял на совещании в онлайн режиме по банковскому кредитованию, передает ТАСС.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», - заявил Путин. Он попросил правительство и Центробанк быстрее внести соответствующие изменения в нормативную базу.