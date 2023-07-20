Путин: проекты по производству СПГ позволят России отвоевать нужную долю на мировом рынке

Проекты по производству сжиженного природного газа оказывают комплексный эффект для всей экономики в целом, заявил президент РФ Владимир Путин в Мурманске на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк-Мурманск», сообщает РИА Новости.

Экспорт российского СПГ резко сократился

По его словам, они позволяют также развивать смежные отрасли.

Глава государства также отметил, что такие проекты помогут России отвоевать нужную долю на мировом рынке.

Ранее Владимир Путин приехал в Мурманск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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