Экспорт российского СПГ резко сократился

Стабильность уровня поставок топлива в Европу во многом обусловлена потребностью ЕС компенсировать резкое уменьшение объемов импорта трубопроводного газа из России.

В свою очередь резкий спад экспорта СПГ за рубеж объясняется уменьшением объемов поставок топлива в Азиатско-Тихоокеанский регион. В частности, Китай и другие сопредельные страны в первом полугодии текущего года получили лишь 5,2 млн тонн СПГ, что на 1,8 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что причины сокращения объемов экспорта неизвестны: «Газпром» и «Новатэк» воздержались от комментариев.

Ранее финская государственная компания Gasum приняла решение расторгнуть долгосрочный контракт с российским «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

