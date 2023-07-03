Экспорт российского СПГ резко сократился
К концу июня экспорт российского сжиженного природного газа сократился на 9,4% и составил 14,4 млн тонн, при этом поставки в Европу по прежнему составляют 9 млн тонн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков компании Refinitiv Eikon.
Стабильность уровня поставок топлива в Европу во многом обусловлена потребностью ЕС компенсировать резкое уменьшение объемов импорта трубопроводного газа из России.
В свою очередь резкий спад экспорта СПГ за рубеж объясняется уменьшением объемов поставок топлива в Азиатско-Тихоокеанский регион. В частности, Китай и другие сопредельные страны в первом полугодии текущего года получили лишь 5,2 млн тонн СПГ, что на 1,8 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отмечается, что причины сокращения объемов экспорта неизвестны: «Газпром» и «Новатэк» воздержались от комментариев.
Ранее финская государственная компания Gasum приняла решение расторгнуть долгосрочный контракт с российским «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru