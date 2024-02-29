Путин призвал запустить «сберегательный сертификат»
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал запустить «сберегательный сертификат».
По его словам, можно будет размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход.
«У граждан должна быть возможность надежно инвестировать в развитие страны и получать дополнительные доходы. Уже принято решение: добровольные накопления в не государственных пенсионных фондах в объемах до двух миллионов 800 тысяч рублей будут застрахованы государством. То есть, их возврат гарантирован», - сказал российский лидер.
Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru