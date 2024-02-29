Путин: Экономика РФ в 2023 году росла быстрее мировой

Он отметил, что по этому показателю Россия опередила не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

«Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последнее десятилетие», - сказал глава государства.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

