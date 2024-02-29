Путин: Экономика РФ в 2023 году росла быстрее мировой

Экономика России в 2023 году росла темпами быстрее мировой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Путин: В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%

Он отметил, что по этому показателю Россия опередила не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

«Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последнее десятилетие», - сказал глава государства.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
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