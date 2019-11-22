Путин призвал улучшить экономический рост в России
Российским властям в течение трёх ближайших лет необходимо приложить все усилия для того, чтобы обеспечить более устойчивый, качественный и динамичный экономический рост. Как пишет ТАСС, об этом заявил Владимир Путин.
Ранее, 20 ноября, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», глава государства рассказал о росте экономических показателей страны. По словам российского лидера, в начале будущего года показатели инфляции могут опуститься ниже 3%, а ежегодный объем инвестиций в перспективе должен дойти до уровня 25–27% ВВП.
Ранее НСН писала, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Доходы бюджета в следующем году утверждены на уровне 20,38 трлн рублей, 21,25 трлн — в 2021 году и в 2022-ом 22,06 трлн.
Предполагается, что расходы в абсолютном выражении будут увеличиваться и составят 19,5 трлн, 20,63 трлн и 21,76 трлн рублей соответственно.
Профицит, таким образом, будет 876 млрд, 613 млрд и 295 млрд рублей.
При этом отмечается, что будут увеличены ассигнования по программам образования, физкультуры и спорта, развития промышленности и сельского хозяйства.
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