Путин призвал улучшить экономический рост в России

Российским властям в течение трёх ближайших лет необходимо приложить все усилия для того, чтобы обеспечить более устойчивый, качественный и динамичный экономический рост. Как пишет ТАСС, об этом заявил Владимир Путин.

Ранее, 20 ноября, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», глава государства рассказал о росте экономических показателей страны. По словам российского лидера, в начале будущего года показатели инфляции могут опуститься ниже 3%, а ежегодный объем инвестиций в перспективе должен дойти до уровня 25–27% ВВП.