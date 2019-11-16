«Свободные деньги есть». В Госдуме подтвердили повышение зарплат бюджетникам

16 ноября 201913:00
Ольга Болдырева

Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в эфире НСН поддержал необходимость повышения зарплат работникам бюджетной сферы до двух прожиточных минимумов. 

Депутаты Северной Осетии-Алании внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты бюджетников до двух прожиточных минимумов. Региональные парламентарии предлагают реализовать закинициативу за счет экономических доходов страны. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Предложение касается медицинских и педагогических работников, сотрудников муниципальных или государственных учреждений культуры и социальной сферы, ученых.

Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в эфире НСН поддержал законодательную инициативу депутатов Северной Осетии-Алании о повышении зарплаты бюджетникам.

«То, что касается увеличения заработной платы – мысль правильная. Можно говорить об ее увеличении в полтора-два раза. Основная причина стагнации экономики – низкий потребительский спрос. Если мы не начнем платить бюджетникам зарплаты и повышать пенсии – людям, которые являются основными потребителями отечественной продукции – никакого роста внутреннего спроса не будет. Поэтому в данном направлении надо двигаться», - отметил парламентарий.

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Сергей Катасонов заверил, что «бюджет может себе позволить» увеличение заработной платы работникам бюджетных учреждений.

«Доходы есть однозначно. У нас профицит бюджета, несмотря на то, что мы его немного скорректировали на этой неделе на 400 млрд. рублей, все равно практически 1,5 триллиона есть в профиците. Свободные деньги есть», - подтвердил собеседник НСН.

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Эксперт не исключил в дальнейшем роста инфляции, однако посчитал, что увеличение реальных доходов граждан позволит снизить ее отрицательное влияние.

«Инфляция вырастет. Но для нас главное – превышение реальных доходов граждан над ростом цен. Если мы этот принцип соблюдем, думаю, население спокойно отнесется и к повышению цен. Главное, чтобы реальные доходы начали расти», - сказал депутат.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН объяснил критику в адрес Минздрава по поводу высоких зарплатах врачей.

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ФОТО: flickr.com
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