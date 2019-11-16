«Свободные деньги есть». В Госдуме подтвердили повышение зарплат бюджетникам

Депутаты Северной Осетии-Алании внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты бюджетников до двух прожиточных минимумов. Региональные парламентарии предлагают реализовать закинициативу за счет экономических доходов страны. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Предложение касается медицинских и педагогических работников, сотрудников муниципальных или государственных учреждений культуры и социальной сферы, ученых.

Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в эфире НСН поддержал законодательную инициативу депутатов Северной Осетии-Алании о повышении зарплаты бюджетникам.

«То, что касается увеличения заработной платы – мысль правильная. Можно говорить об ее увеличении в полтора-два раза. Основная причина стагнации экономики – низкий потребительский спрос. Если мы не начнем платить бюджетникам зарплаты и повышать пенсии – людям, которые являются основными потребителями отечественной продукции – никакого роста внутреннего спроса не будет. Поэтому в данном направлении надо двигаться», - отметил парламентарий.