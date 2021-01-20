В России начнут выдавать ипотеку на деревянные дома

Правительство РФ намерено сделать деревянные дома объектом ипотеки. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, этот вопрос сейчас прорабатывается совместно с экономическим блоком и Центробанком. Результатом должно стать то, чтобы деревянный дом был «полноправным участником ипотечных кредитов».

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Абрамченко отметила, что стратегия развития лесного хозяйства содержит запрет на вывоз необработанной древесины из страны, а также организацию глубокой переработки на территории страны. По ее словам, будут приняты меры по развитию деревянного домостроения, передает телеканал «360». Сейчас в стране работают 65 компаний, производящих домокомплекты, но лишь 3% их продукции собирается в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьИпотека
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