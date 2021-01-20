В России начнут выдавать ипотеку на деревянные дома

Абрамченко отметила, что стратегия развития лесного хозяйства содержит запрет на вывоз необработанной древесины из страны, а также организацию глубокой переработки на территории страны. По ее словам, будут приняты меры по развитию деревянного домостроения, передает телеканал «360». Сейчас в стране работают 65 компаний, производящих домокомплекты, но лишь 3% их продукции собирается в России.

