Путин признал, что санкции могут негативно повлиять на экономику России

По мнению главы государства, в связи с этим необходимо обеспечить «устойчивое увеличение внутреннего спроса». В этой ситуации именно спрос становится ведущим фактором экономического роста, сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров.

Инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4% и может продолжить снижаться, пообещал также Путин, передает НСН.



