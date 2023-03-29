Путин признал, что санкции могут негативно повлиять на экономику России
Президент России Владимир Путин сообщил, что санкции, введенные против России, могут «в среднесрочной перспективе» негативно отразиться на экономике страны.
По мнению главы государства, в связи с этим необходимо обеспечить «устойчивое увеличение внутреннего спроса». В этой ситуации именно спрос становится ведущим фактором экономического роста, сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров.
Инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4% и может продолжить снижаться, пообещал также Путин, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru