Путин признал, что санкции могут негативно повлиять на экономику России

Президент России Владимир Путин сообщил, что санкции, введенные против России, могут «в среднесрочной перспективе» негативно отразиться на экономике страны.

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По мнению главы государства, в связи с этим необходимо обеспечить «устойчивое увеличение внутреннего спроса». В этой ситуации именно спрос становится ведущим фактором экономического роста, сказал Путин в ходе совещания с кабинетом министров.

Инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4% и может продолжить снижаться, пообещал также Путин, передает НСН.


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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВладимир Путин

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