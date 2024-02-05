ФАС предложила наказывать за превышающий инфляцию рост цен на товары

Наценка крупнейших федеральных торговых сетей на наиболее доступные товары снизилась до 5%, сообщил ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. Отмечается, что сегодня удалось снизить средний уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей во всех 25 категориях социально значимых продуктов питания на 17%.

Ранее ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях из-за повышения цен на продукцию, передает «Радиоточка НСН».

