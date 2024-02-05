ФАС предложила наказывать за превышающий инфляцию рост цен на товары
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила новую версию законопроекта, который подразумевает наказание для торговый сетей за превышающий инфляцию рост цен на товары, пишет РБК.
Цену предлагается считать необоснованной, если она в течение 60 дней выше более чем на пять процентов уровня инфляции. Торговым сетям предстоит объяснять, на основе каких экономических факторов произошло повышение.
Наценка крупнейших федеральных торговых сетей на наиболее доступные товары снизилась до 5%, сообщил ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. Отмечается, что сегодня удалось снизить средний уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей во всех 25 категориях социально значимых продуктов питания на 17%.
Ранее ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях из-за повышения цен на продукцию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru