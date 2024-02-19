Аналитики сообщили о росте трат россиян на продукты на 4,5 тысячи рублей в месяц

По данным исследования, 32% россиян тратят на продукты для себя и своей семьи около 10 тысяч рублей в месяц. Еще 34% респондентов рассказали, что эта статья расходов ежемесячно требует 10 - 20 тысяч рублей.

Уточняется, что 74% россиян предпочитают покупать продукты офлайн, только 3% пользуются для доставки онлайн-сервисами. При этом те, кто покупают еду онлайн, тратят на нее в два раза больше, чем офлайн-потребители. В среднем затраты на покупку продуктов питания в структуре расходов россиян занимают около трети.

Ранее Минсельхоз сообщал, что за последний месяц в России произошло снижение цен на социально значимые продукты питания. Среди них гречка, рис, подсолнечное масло и рыбные консервы, напоминает «Радиоточка НСН».

