Путин предрек рост ВВП России в текущем году

По его словам, внушают оптимизм позитивные тенденции в экономике России. Во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП по сравнению с 2022 годом, подчеркнул президент.

По словам Путина, наиболее сильное падение ВВП отмечалось в июне 2022 года, когда этот показатель снизился сразу на 4,7%.

В Минэкономразвития России также ожидают рост ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.



