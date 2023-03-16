Путин предрек рост ВВП России в текущем году
Российский лидер Владимир Путин спрогнозировал значительный рост ВВП страны в 2023 году. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По его словам, внушают оптимизм позитивные тенденции в экономике России. Во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП по сравнению с 2022 годом, подчеркнул президент.
По словам Путина, наиболее сильное падение ВВП отмечалось в июне 2022 года, когда этот показатель снизился сразу на 4,7%.
В Минэкономразвития России также ожидают рост ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
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