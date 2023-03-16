В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП и инвестиций
Минэкономразвития ожидает роста ВВП и инвестиций в России в текущем году. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Министр рассказал, что Минэкономразвития работает над прогнозом социально-экономического развития в России. По словам Решетникова, оно будет «более динамичным, чем казалось».
«Уже понятно, что у нас и рост экономики, рост ВВП, рост инвестиций будет в этом году в положительной зоне», — подчеркнул министр.
Кроме того, показатели роста реальных доходов россиян пересмотрят в сторону улучшения. Также в Минэкономразвития прогнозируют сохранение низкого уровня безработицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru