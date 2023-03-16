В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП и инвестиций

Минэкономразвития ожидает роста ВВП и инвестиций в России в текущем году. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%

Министр рассказал, что Минэкономразвития работает над прогнозом социально-экономического развития в России. По словам Решетникова, оно будет «более динамичным, чем казалось».

«Уже понятно, что у нас и рост экономики, рост ВВП, рост инвестиций будет в этом году в положительной зоне», — подчеркнул министр.

Кроме того, показатели роста реальных доходов россиян пересмотрят в сторону улучшения. Также в Минэкономразвития прогнозируют сохранение низкого уровня безработицы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияИнвестицииВВПМинэкономразвития
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры