Путин предложил ввести кредитные каникулы для россиян
В России могут ввести кредитные каникулы в связи с распространением коронавируса, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, на отсрочку могут претендовать граждане, чей доход упал более чем на 30 процентов.
«Предлагаю предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и ипотечным кредитам», - сказал президент.
Глава государства также призвал Центральный банк предусмотреть аналогичные меры и для индивидуальных предпринимателей.
Ранее ЦБ рекомендовал российским банкам ввести ипотечные каникулы для граждан, которые заболели коронавирусом.
В ходе своего выступления Путин также объявил нерабочей следующую неделю (с 30 марта по 3 апреля), а также распорядился перенести на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию.
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