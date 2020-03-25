Путин предложил ввести кредитные каникулы для россиян

«Предлагаю предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и ипотечным кредитам», - сказал президент.



Глава государства также призвал Центральный банк предусмотреть аналогичные меры и для индивидуальных предпринимателей.



Ранее ЦБ рекомендовал российским банкам ввести ипотечные каникулы для граждан, которые заболели коронавирусом.



В ходе своего выступления Путин также объявил нерабочей следующую неделю (с 30 марта по 3 апреля), а также распорядился перенести на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию.

