Путин предложил связать Сахалин и материк мостом

Остров Сахалин необходимо соединить с материковой частью России при помощи моста. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе общения с сахалинским губернатором Василием Лимаренко.

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«Развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме», — заявил глава государства.

Путин отметил, что вопрос создания моста требует проработки. Президент также заявил о поддержке решения Лимаренко переизбираться на должность губернатора и пожелал успехов руководителю региона.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены до 11 регионов, входящих в Центральный транспортный узел (ЦТУ), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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