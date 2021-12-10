Путин предложил шире внедрять механизмы маркировки товаров в ЕАЭС

Россия предлагает более широко внедрять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) механизмы маркировки товаров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, такая практика показала свою эффективность в решении таких задач, как борьба с нелегальным товарооборотом. Путин также отметил, что введение маркировки увеличивает налоговые поступления и создает конкурентоспособную среду для бизнеса.