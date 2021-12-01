В России вводится индексация пенсий, маркировка молока и QR-коды в регионах

Так, для трех категорий пенсионеров будет проведена автоматическая индексация выплат. На повышение пенсии могут рассчитывать россияне, которым в ноябре исполнилось 80 лет, а также те, кто продолжал работать до августа нынешнего года. Кроме того, выплаты увеличат тем, кто подал заявления на перерасчет пенсии.

Также с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае, Сочи вступит в действие система QR-кодов, обязательных для посетителей ряда общественных мест и учреждений.

Для российских операторов связи начинает действовать требование о проверке наличия сведений о пользователях корпоративных sim-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При отсутствии этих данных или наличии недостоверной информации компании должны будут отказать в предоставлении услуг.

Кроме того, в стране стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды: на продукцию необходимо наносить средства идентификации и передавать эту информацию в информационную систему маркировки. Обязательной стала маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток (включительно).

Ранее стало известно, что с 1 декабря в России вступили в силу поправки о бесплатном доступе граждан к социально значимым порталам, отмечает телеканал «360». Зайти на 371 ресурс можно будет даже при отсутствии средств на счете, в частности, нововведение коснется сайтов госорганов и органов местного самоуправления, портала госуслуг, поисковиков и новостных агрегаторов, отдельных интернет-магазинов, пишет Газета.ру.



