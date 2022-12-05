Путин повысил прожиточный минимум в 2023 году на 456 рублей

В заключении бюджетного комитета Совфеда ранее сообщалось, что в результате величина прожиточного минимума в будущем году увеличится на 3,28 процента или на 456 рублей относительно 2022 года (размер прожиточного минимума составлял 13 919 рублей).

Согласно закону, в 2024 году размер прожиточного минимума должен составить 15 049 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

