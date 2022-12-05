Путин повысил прожиточный минимум в 2023 году на 456 рублей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому уровень прожиточного минимума на 2023 год устанавливается в размере 14 375 рублей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В заключении бюджетного комитета Совфеда ранее сообщалось, что в результате величина прожиточного минимума в будущем году увеличится на 3,28 процента или на 456 рублей относительно 2022 года (размер прожиточного минимума составлял 13 919 рублей).

Согласно закону, в 2024 году размер прожиточного минимума должен составить 15 049 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Прожиточный Минимум
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