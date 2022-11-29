Доходы российского бюджета за январь-сентябрь выросли на 10%

Доходы федерального бюджета РФ за период январь-сентябрь выросли на 10%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает РИА Новости.

Он отметил, что доходы за этот период составили 20 триллионов рублей, расходы увеличились на 5,5% - до 19,5 триллиона рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на заседании правительства РФ сообщил, что санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета.

Так, представляя доклад об исполнении бюджета РФ за девять месяцев текущего года, Силуанов отметил, что все обязательства выполняются бесперебойно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

